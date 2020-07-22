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مسبار الأمل يرسل أول صورة.. ومحمد بن راشد يعلق بتغريدة ملهمة

مسبار الأمل يرسل أول صورة.. ومحمد بن راشد يعلق بتغريدة ملهمة
http://almnatiq.net/?p=886871
المناطق - الرياض

نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أولى الصور التي أرسلها مسبار الأمل، الذي أطلقته الدولة قبل يومين صوب المريخ.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء… صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية”.

وأضاف:”ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق..”.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن، ليل الأحد الاثنين، عن تلقيه أول إشارة من “مسبار الأمل”، الذي انطلق للفضاء في رحلة تاريخية إلى المريخ هي الأولى لدولة عربية تهدف إلى استكشاف أجواء الكوكب الأحمر.

ويعد استقبال أول إشارة بمثابة نجاح انفصال “مسبار الأمل” عن الصاروخ الياباني بعد ساعة من الانطلاق إلى الفضاء.

وسيحمل “مسبار الأمل” أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين على الأقل.

وسيجتاز المسبار مسافة 493 مليون كيلومتر يستمد خلالها الطاقة من ألواح شمسية، ويحدد موقعه واتجاهاته عبر جهاز تعقب النجوم.

ويتولى قيادة التجهيزات والاختبارات فريق عمل “مسبار الأمل” المكون من كوادر إماراتية شابة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعلميين لـمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاما على إعلان الاتحاد عام 1971.

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