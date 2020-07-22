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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
http://almnatiq.net/?p=886896
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه – رعاه الله – بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.

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