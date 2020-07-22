تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه – رعاه الله – بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه – رعاه الله – بموفور الصحة وتمام العافية.
التعليقات (٠) اضف تعليق