أمين عسير يوقع عقد استثماري لتشغيل و صيانة مواقف سيارات سوق الجمعية بمدينة أبها

المناطق _ أبها

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقد استثماري، بقيمة بلغت 2.250.000 ريال لتشغيل و صيانة مواقف سيارات سوق الجمعية لمدة خمس سنوات.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لتشغيل و صيانة مواقف السيارات بسوق الجمعية بمدينة أبها.

مشيرا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها تماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

مؤكدا بأن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة جاءت وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحرص على الاستثمار في القطاع البلدي من خلال اشراك القطاع الخاص في التنمية والتطوير بهدف تعزيز جوانب تنمية موارد هذا القطاع عبر خطط استراتيجية وتطويرية متعددة والتي تهدف للنمو والعمل على مضاعفة الإنتاج بهدف تحسين بيئة الاعمال وتجويد المخرجات.

منوها بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيداً من المواقع الاستثمارية وفق احتياجات المنطقة الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري .