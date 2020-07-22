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سمو الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس منطقة الرياض

سمو الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=886907
المناطق _ الرياض

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة اليو اجتماع مجلس المنطقة الأولى لدورته الرابعة لعام 1441 هـ ف مكتب سموه بقصر الحكم وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي .
وقد استهل سموه الكريم الاجتماع بصادق الدعوات على سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ سائلاً الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يمده بالصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه ، كما أثنى سموه على ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات استثنائية استجابة لهذه الظروف سواء على الجانب الصحي أو التدابير الاقتصادية للتخفيف من آثار جائحة كورونا .
بعد ذلك جرى استعراض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة ( الثالثة ) لعام 1441هـ وما صدر من توصيات وقرارات حيالها .
حيث ناقش المجلس ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من المواضيع التنموية والخدمية بالإضافة لمتابعة عدد من المشاريع في المنطقة وكذلك اعتماد مخططات تهذيبية لبعض المراكز بعد استيفائها المعايير المطلوبة .
كما جرى مناقشة ما ورد بتقرير اللجنة التعليمية المتضمن عدد من المشاريع التعليمية التي اعتمدت لمواكبة النمو بالمنطقة واعتمدت مشاريع تعليمية للمراحل الثلاث :(ابتدائي، متوسط ، ثانوي ) وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات في عدد من الأحياء الجديدة .
بعد ذلك نوقش ما ورد في لجنة التنمية الاقتصادية وما تضمنه من مواضيع اقتصادية تنموية ، وكذلك استعراض ما ورد في تقرير اللجنة الصحية الاجتماعية ، حيث أثنى المجلس على الجهود التي اتخذتها الوزارة في سبيل التخفيف من آثار هذه الجائحة ، كما جرى مناقشة ما ورد في تقرير اللجنة الثقافية الإعلامية وما ورد في تقرير لجنة شؤون الأسرة حيال اعتماد برامج ( سفراء تنمية الأسرة ) بالإضافة لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية المتضمن تأييد الاستمرار بالعمل على دعم الأسر في ظل جائحة كرونا وكذلك الاستمرار بتقديم برنامج التثقيف المالي للمجتمع .
وقد أوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان بأن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة يولي هذه المنطقة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحقيق جوانب التنمية لخدمة أهالي المنطقة .وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الكريم أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة .

 

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