خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه – أيده الله – الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على مشاعره النبيلة.