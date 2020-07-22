تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه – أيده الله – الصحة والعافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على مشاعره النبيلة.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه – أيده الله – الصحة والعافية.
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