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جوازات المنطقة الشرقية : العمل مستمر بكافة فروعها بمحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى

جوازات المنطقة الشرقية : العمل مستمر بكافة فروعها بمحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى

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جوازات المنطقة الشرقية : العمل مستمر بكافة فروعها بمحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى

جوازات المنطقة الشرقية : العمل مستمر بكافة فروعها بمحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=886917
المناطق - الدمام

توضح جوازات المنطقة الشرقية بأن العمل مستمر بكافة فروعها بمحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال الحالات الطارئة والعاجلة والتي لم يتمكن المستفيدين من تنفيذها من خلال منصات خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر ، أبشر أعمال ، مقيم )
وقال المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية عقيد معلا بن مرزوق العتيبي بأن في حال ظهور أي رسالة تعيق تنفيذ الخدمة إلكترونياً يمكن للمستفيد معالجتها بمراسلة الجوازات من خلال خدمة الرسائل والطلبات حيث يمكن للمستفيد الدخول على حسابه في أبشر واختيار ايقونة خدماتي ثم الخدمات العامة ثم الرسائل والطلبات وتوجيه الرسالة للمديرية العامة للجوازات واختيار نوع الطلب وتوضيح الملاحظة نصياً بالرسالة وإرفاق المسوغات النظامية لطلبه ليتم تنفيذها والرد عليه دون الحاجة لمراجعتهم مقار الجوازات .

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