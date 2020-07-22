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سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف

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سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف
http://almnatiq.net/?p=886918
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف المهندس علي بن سعيد الغامدي والوفد المرافق له, الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، ثم استمع من رئيس العام لهيئة للأرصاد وحماية البيئة لتقرير مفصل عن جهود الهيئة في التعامل مع جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) , مستعرضاً أبرز أنشطة الهيئة في المنطقة ومحافظاتها وما تقدمه من جهود توعوية للمحافظة على البيئة، مطلعاً على مهام غرفة العمليات ومركز الاستجابة الذي افتتح اليوم بجازان وأبرز القضايا الأرصادية والبيئية بالمنطقة ، والمنشآت ذات التأثيرات البيئية المحتملة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.
وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة ودورها البيئي المهم تجاه العناصر البيئية في رصد المؤثرات والملوثات والتعامل معها وفق أنظمة ومعايير عالمية في التنفيذ ، ومراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إصدار التحذيرات والتنبيهات للتقلبات الجوية ونشر الوعي الأرصادي والبيئي بين أفراد المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يبارك بالجهود.
من جهته, قدم رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان ,على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يهم الأرصاد والبيئة في المنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية الطموحة لتطوير أعمالها في مجالي الأرصاد والبيئة التي ستحقق من خلالها أهداف رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الهيئة التنموية في إيجاد بيئة آمنة للحاضر والمستقبل.
حضر اللقاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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