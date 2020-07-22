أمير الكويت يتوجه الخميس إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

المناطق - الرياض

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الأربعاء، نقلا عن وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيغادر البلاد فجر الخميس إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقال الوزير إن هذا الأمر يأتي “بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة”.

وكانت الكويت أعلنت السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إثر دخول الأمير المستشفى وإجراء عملية ناجحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وكان أمير البلاد قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسبب وضعه الصحي.