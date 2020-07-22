أمير الجوف يشيد بحصول المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بطبرجل على المركز الأول في ثلاث مسارات

المناطق - الجوف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بحصول المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل على المراكز الأولى في ثلاث مسارات على مستوى معاهد وفروع الكليات التقنية بالمملكة ، في تنفيذ مشروع التدريب عن بُعد الذي طبق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بدلاً من التدريب المباشر .

كما هنأ سموه المدرب عبدالله بن غازي الشراري من مدربي الكلية التقنية بمحافظة طبرجل لحصوله على المركز الأول على مستوى مدربي ومدربات منطقة الجوف في تنفيذ مشروع التدريب عن بُعد ، وهنأ سموه في الوقت ذاته المتدرب عبدالكريم بن فهد الشراري من متدربي قسم الميكانيكا بالكلية ذاتها لحصوله على المركز الأول على مستوى متدربي ومتدربات منطقة الجوف في تنفيذ مشروع التدريب عن بُعد .

وتمنى سموه للجميع مزيداً من التوفيق والنجاحات لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة ، في خدمة هذا الجزء الغالي من وطننا العزيز .

من جانبه، ثمّن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيٍح اهتمام سمو أمير المنطقة وتقديره لجهود العاملين في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بمحافظة طبرجل من قياديين ومدربين ومتدربين، مما سيحفز العاملين لمضاعفة الجهود للارتقاء بمسيرة التدريب التقني والمهني في المنطقة، وفق رؤية السعودية2030 المباركة ، وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، ومتابعة معالي محافظ المؤسسة.