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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتوّج بجائزة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتميز العملي والمؤسسي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتوّج بجائزة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتميز العملي والمؤسسي

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتوّج بجائزة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتميز العملي والمؤسسي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتوّج بجائزة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتميز العملي والمؤسسي
http://almnatiq.net/?p=886943
المناطق - واس

نظّم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق اليوم (عن بعد), حفل جائزة “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتميز العملي والمؤسسي”, حيث حقق فريق كفاءة الإنفاق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزة المركز نظير تميزهم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق, وقد تسلّم الجائزة بالنيابة عنهم رئيس الفريق ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة ضيف الله العمري.
يذكر أن المركز يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع الخطط والبرامج الموضوعة لرؤية المملكة 2030 ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج مع جميع الجهات الحكومية وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تميز العمل المؤسسي والتخصص بالخدمات والأنشطة وذلك بتطبيق أعلى المعايير لضمان استدامة كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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