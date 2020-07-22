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جوازات منطقة الجوف تستقبل المراجعين خلال إجازة عيد الأضحى

جوازات منطقة الجوف تستقبل المراجعين خلال إجازة عيد الأضحى

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جوازات منطقة الجوف تستقبل المراجعين خلال إجازة عيد الأضحى

جوازات منطقة الجوف تستقبل المراجعين خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=886961
المناطق - الجوف

تواصل إدارة جوازات منطقة الجوف العمل خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام،وذلك لإتاحة الفرصة أمام المراجعين لاستقبال الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها من خلال خدمات الجوازات الإلكترونية.
وأوضحالمتحدث الرسمي النقيب مهندس زياد الطالب أن جوازات المنطقة والإدارات التابعة لها ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى .
ودعا النقيب الطالب المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات .

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