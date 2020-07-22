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تشييع جثامين الضحايا الخمسة بقرية الشعبة بالأحساء

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تشييع جثامين الضحايا الخمسة بقرية الشعبة بالأحساء

تشييع جثامين الضحايا الخمسة بقرية الشعبة بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=886964
المناطق - الأحساء

شهدت قرية الشعبة بمحافظة الأحساء مساء اليوم تشييع جثامين الضحايا الخمسة المغدورين إلى مثواهم الأخير بمقبرة البلدة وسط أجواء حزينة سيطرت على أهالي القرية.

الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي وهزت محافظة الأحساء راح ضحيتها أربع فتيات في عمر الزهور من عائلة واحدة نحراً بالسكين، وشنق أخيهن بجوارهن في سطح منزلهم بقرية الشعبة في الأحساء، مساء الأربعاء الماضي.

كانت شرطة المنطقة الشرقية قد أعلنت أن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفـاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاماً)، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

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