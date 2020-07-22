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أمين الجوف يوقع 11 عقد استثماري بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال

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أمين الجوف يوقع 11 عقد استثماري بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال

أمين الجوف يوقع 11 عقد استثماري بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=886967
المناطق - الجوف

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان 11 عقد استثماري مع عدد من المستثمرين والمؤسسات والشركات الوطنية ، بقيمة إيجارات وعائدات تتجاوز الخمسة ملايين ريال لإجمالي مدد العقود ، في مجالات مختلفه من المشاريع الاستثمارية .
وأكد المهندس الشرعان ان طرح أمانة المنطقة لفرص الاستثمار يؤكد حجم الدعم والتشجيع الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف للاستثمار والمستثمرين وتوجيهات سموه الدائمة بتسهيل اجراءات المستثمرين والعمل على تقديم مزيداً من الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المنطقة.

وأوضح عقب توقيع العقود حرص الأمانة على طرح كافة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة ، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على طرح المزيد من الفرص النوعية في المنطقة وإن المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من الأنشطة الهامة وحث المستثمرين للإستثمار بمنطقة الجوف وإن الأمانة على إستعداد لإزالة أي عوائق إن وجدت وتسهيل إجراءات الأستثمار بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة مؤخراً .
وقدم الشرعان شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومتابعة، مبينا أن الأمانة لديها المزيد من المواقع الاستثمارية التي ستعمل على طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق فرص .

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