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الدوري الإيطالي: نابولي يخسر من بارما

الدوري الإيطالي: نابولي يخسر من بارما
http://almnatiq.net/?p=886975
المناطق- الرياض

خسر نابولي 1 / 2 أمام مضيفه بارما اليوم في الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وجاءت أهداف المباراة الثلاثة من ركلات جزاء، حيث تقدم نابولي عن طريق جيانلوكا كابراري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل لورينزو إنسيني لنابولي في الدقيقة 54 ، وأحرز السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 87.
وتأتي هذه الخسارة، لتشكل ضربة قوية لآمال نابولي في المشاركة بالمسابقات القارية الموسم القادم، حيث ظل في المركز السابع برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان، صاحب المركز الخامس، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.
في المقابل، ارتفع رصيد بارما، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ سبع جولات، إلى 43 نقطة، ليرتقي للمركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

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