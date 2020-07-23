احدث الأخبار

الرئيس التونسي يؤكد أن بلاده لن تكون مرتعاً للإرهابيين والعملاء
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي: نابولي يخسر من بارما
أبرز المواد
 4 طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر
أبرز المواد
 حالة تصيب اليدين يمكن أن تدل على المعاناة من مرض السكري
أبرز المواد
 المسند: الأمطار التي هطلت على الأحساء اليوم وفي غير موسمها حدث تكرر عام 1993 في الشهر نفسه
المنطقة الشرقية
 أمين الجوف يوقع 11 عقد استثماري بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال
منطقة الجوف
 تشييع جثامين الضحايا الخمسة بقرية الشعبة بالأحساء
المنطقة الشرقية
 جوازات منطقة الجوف تستقبل المراجعين خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة الجوف
 مصدر مسؤول : موضوع دراسة تطبيق “ضريبة الدخل” لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحاً للنقاش أساساً
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. الأمير خالد الفيصل يسلّم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام
أبرز المواد
 العفالق : قطاع المقاولات ماضي نحو التغيير والتطور التكنولوجي والقضاء على التستر
المنطقة الشرقية
 “عمومية ” ترميم تعتقد اجتماعها الثاني وتعتمد الخطة الإستراتيجية
المنطقة الشرقية
الرئيس التونسي يؤكد أن بلاده لن تكون مرتعاً للإرهابيين والعملاء

الرئيس التونسي يؤكد أن بلاده لن تكون مرتعاً للإرهابيين والعملاء

أبرز المواد
الدوري الإيطالي: نابولي يخسر من بارما

الدوري الإيطالي: نابولي يخسر من بارما

أبرز المواد
4 طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر

4 طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر

أبرز المواد
حالة تصيب اليدين يمكن أن تدل على المعاناة من مرض السكري

حالة تصيب اليدين يمكن أن تدل على المعاناة من مرض السكري

أبرز المواد

الرئيس التونسي يؤكد أن بلاده لن تكون مرتعاً للإرهابيين والعملاء

الرئيس التونسي يؤكد أن بلاده لن تكون مرتعاً للإرهابيين والعملاء
http://almnatiq.net/?p=886986
المناطق- الرياض

أكد الرئيس التونسي قيس سعيَد أنه لن يقبل أن تكون تونس مرتعاً للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية.
وثمن خلال زيارته للمقرات الأمنية والجيش في العاصمة، الاستعداد الدائم للقوات الخاصة العسكرية للدفاع عن الوطن وللتصدي بالقوة لكل من يفكر في التعدي على الدولة التونسية أو على الشرعية سواء.
وجدّد ثقته الكاملة في الجيش الوطني التونسي في استعداده لردع أي عدوان، قائلا إن “تونس أمانة بأيدينا يجب المحافظة عليها، كما أن الشعب التونسي ومطالبه أمانة”.
وأضاف أن الدولة التونسية قائمة ومستمرة، ولن نتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء، مشيراً إلى ما شهدته الفترة الأخيرة الكثير من الحسابات السياسية الضيقة، مؤكدًا وجوب العمل على ضمان كرامة التونسيين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وأضاف أنه “ليس من حق أي أحد كائن من كان أن يتاجر بفقر المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة”.

روابط ذات صلة

الدوري الإيطالي: نابولي يخسر من بارما

الدوري الإيطالي: نابولي يخسر من بارما
4 طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر

4 طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر
حالة تصيب اليدين يمكن أن تدل على المعاناة من مرض السكري

حالة تصيب اليدين يمكن أن تدل على المعاناة من مرض السكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*