الصين تمنح الضوء الأخضر لانطلاق دوري كرة القدم السبت المقبل

المناطق- الرياض

منحت السلطات الصينية الضوء الأخضر لانطلاق الدوري الصيني لكرة القدم في نهاية الأسبوع الحالي كما هو مقرر، بعد إخضاع كل المشاركين في منافساته لفحوص كشف فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجة جميعها سلبية.

وأوضحت رابطة الدوري السوبر الصيني أن 1870 شخصاً بين لاعبين ومدربين وأفراد في الجهاز الفني، خضعوا لفحوص كشف “كوفيد-19” بعد التحاقهم بالمعسكرين الجماعيين المخصصين لاستكمال الموسم ، وجميعها “سلبية”.

وسيخضع اللاعبون للفحص بشكل أسبوعي خلال الموسم.

ودخل أفراد الأندية الـ16 من مطلع الأسبوع، في عزلة تامة في مدينتي داليان (شمال شرق) وسوجو القريبة من شنغهاي (شرق)، تحضيراً لانطلاق الموسم السبت المقبل .

وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين، حيث سيلزمون بالبقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية، وكجزء من الإجراءات المتخذة ولن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين، على أن تقام المباريات من دون جمهور.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في الصين في فبراير الماضي، لكنه أرجئ بسبب تفشي الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان وسط البلاد، قبل أن ينتشر في العالم.

وفي انطلاق الموسم، تقام مباراة بين حامل اللقب غوانغجو إيفرغراندي الذي يدربه الإيطالي فابيو كانافارو مع حامل لقب الكأس شنغهاي شينخوا في داليان، وأخرى بين ووهان زال وكينغداو هوانغاي في سوجو.