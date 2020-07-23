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إصابات أمريكا بكورونا تقترب من 4 ملايين والوفيات تتجاوز 141 ألفا

إصابات أمريكا بكورونا تقترب من 4 ملايين والوفيات تتجاوز 141 ألفا

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إصابات أمريكا بكورونا تقترب من 4 ملايين والوفيات تتجاوز 141 ألفا

إصابات أمريكا بكورونا تقترب من 4 ملايين والوفيات تتجاوز 141 ألفا
http://almnatiq.net/?p=886998

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 63,028 إصابة مؤكدة و 1,047 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 3,882,167 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 141,677 حالة وفاة.

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