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المسماري يكشف: ألف عنصر من مرتزقة تركيا هربوا إلى أوروبا

المسماري يكشف: ألف عنصر من مرتزقة تركيا هربوا إلى أوروبا
http://almnatiq.net/?p=887007
المناطق- الرياض

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، عن تورط تركيا في تهريب مرتزقة سوريين من ليبيا صوب أوروبا، وتحديدا إيطاليا.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي شرقي ليبيا أن هذا الخط ينطلق من مناطق طرابلس وصبراتة وزوارة، وهي خاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج المتحالفة مع تركيا.

وأوضح أن هناك نحو 1000 سوري هربوا عبر زوارة وصبراته باتجاه أوروبا الأسبوع الماضي، من خلال زوارق قدمتها إحدى الدول الأوروبية دعما لخفر السواحل الليبية، لكنه يجري استغلالها الآن في الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا من المرتزقة.

ولفت المسماري إلى تقارير تحدث عن هروب 483 سوريا من ليبيا إلى أوروبا، الثلاثاء فقط.

وحذر أوروبا من تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مشيرا إلى أن هذه الهجرة قد لا تكون بريئة، فقد يكون من بينهم عناصر إرهابية تثير القلائل في القارة الأوروبية.

وقال المسماري إن هذا الملف سيظل مفتوحا في ظل الفوضى وفي ظل وجود الغازي التركي، الذي يريد استمرار الأزمة.

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