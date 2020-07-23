الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة

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البرازيل: أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في 24 ساعة

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http://almnatiq.net/?p=887020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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