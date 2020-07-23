“اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة

لا تزال شركة تويتر تحقق بخفايا ما لقب باليوم الأسود أو “الأربعاء الأسود” حين استهدفت عملية قرصنة عشرات الحسابات الشهيرة، طارحة آلاف التساؤلات حول معايير حفظ بيانات المستخدمين التي يتبعها موقع التغريد الشهير.
وفي جديد تحقيقات “العصفور الأزرق”، أعلنت تويتر الخميس أن عملية القرصنة التي حصلت مستهدفة ١٣٦ حسابا لشخصيات معروفة على المنصة، ربما تمكنت من الوصول إلى بعض الرسائل الخاصة لـ ٣٦ حسابا من بينهم مسؤول منتخب في هولندا.
وأوضحت الشركة في منشور على حساب الدعم الخاص بالمنصة على تويتر أنها لم تعثر على أي أدلة أو معطيات تشي بإمكانية الوصول إلى رسائل مسؤولين منتخبين آخرين.
كما أشارت إلى أن “القراصنة” تمكنوا من الحصول على إيميلات وأرقام هواتف لبعض الحسابات المخترقة.
مشاهير وبيتكوين!
وكانت حسابات رسمية تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، تعرضت لعملية قرصنة ضخمة، عصر الأربعاء الماضي (15 يوليو)، تمكن خلالها مقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي تلك الحسابات إلى إرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية مع وعد بمضاعفتها.
وأمهل بعض هذه التغريدات المزورة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كل متابع في حينه 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.
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