“اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة

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لا تزال شركة تويتر تحقق بخفايا ما لقب باليوم الأسود أو “الأربعاء الأسود” حين استهدفت عملية قرصنة عشرات الحسابات الشهيرة، طارحة آلاف التساؤلات حول معايير حفظ بيانات المستخدمين التي يتبعها موقع التغريد الشهير.

وفي جديد تحقيقات “العصفور الأزرق”، أعلنت تويتر الخميس أن عملية القرصنة التي حصلت مستهدفة ١٣٦ حسابا لشخصيات معروفة على المنصة، ربما تمكنت من الوصول إلى بعض الرسائل الخاصة لـ ٣٦ حسابا من بينهم مسؤول منتخب في هولندا.