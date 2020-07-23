احدث الأخبار

“اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة
أبرز المواد
 البرازيل: أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في 24 ساعة
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في الكويت عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين
المنطقة الشرقية
 المسماري يكشف: ألف عنصر من مرتزقة تركيا هربوا إلى أوروبا
أبرز المواد
 خوفا من المواجهة العسكرية.. ترامب يدرس حجب مساعدات عن إثيوبيا بسبب “سد النهضة”
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تعلنها: لا لقاح لفيروس كورونا قبل 2021
أبرز المواد
 الدوري الإنجليزي: مانشتسر يونايتد يتعادل مع وست هام
أبرز المواد
 إصابات أمريكا بكورونا تقترب من 4 ملايين والوفيات تتجاوز 141 ألفا
أبرز المواد
 أمير عسير يتابع خطة تطوير جودة الاتصالات في المنطقة ويجدد موعد اللقاء بالأهالي في يناير المقبل
أبرز المواد
 الصين تمنح الضوء الأخضر لانطلاق دوري كرة القدم السبت المقبل
أبرز المواد
 الرئيس التونسي يؤكد أن بلاده لن تكون مرتعاً للإرهابيين والعملاء
أبرز المواد
“اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة

“اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة

أبرز المواد
البرازيل: أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في 24 ساعة

البرازيل: أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في 24 ساعة

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة

أبرز المواد
سفارة المملكة في الكويت عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين

سفارة المملكة في الكويت عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين

المنطقة الشرقية

“اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة

“اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة
http://almnatiq.net/?p=887022
المناطق_الرياض

لا تزال شركة تويتر تحقق بخفايا ما لقب باليوم الأسود أو “الأربعاء الأسود” حين استهدفت عملية قرصنة عشرات الحسابات الشهيرة، طارحة آلاف التساؤلات حول معايير حفظ بيانات المستخدمين التي يتبعها موقع التغريد الشهير.

وفي جديد تحقيقات “العصفور الأزرق”، أعلنت تويتر الخميس أن عملية القرصنة التي حصلت مستهدفة ١٣٦ حسابا لشخصيات معروفة على المنصة، ربما تمكنت من الوصول إلى بعض الرسائل الخاصة لـ ٣٦ حسابا من بينهم مسؤول منتخب في هولندا.

وأوضحت الشركة في منشور على حساب الدعم الخاص بالمنصة على تويتر أنها لم تعثر على أي أدلة أو معطيات تشي بإمكانية الوصول إلى رسائل مسؤولين منتخبين آخرين.

كما أشارت إلى أن “القراصنة” تمكنوا من الحصول على إيميلات وأرقام هواتف لبعض الحسابات المخترقة.

مشاهير وبيتكوين!

وكانت حسابات رسمية تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، تعرضت لعملية قرصنة ضخمة، عصر الأربعاء الماضي (15 يوليو)، تمكن خلالها مقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي تلك الحسابات إلى إرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وأمهل بعض هذه التغريدات المزورة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كل متابع في حينه 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

روابط ذات صلة

البرازيل: أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في 24 ساعة

البرازيل: أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في 24 ساعة
الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة
المسماري يكشف: ألف عنصر من مرتزقة تركيا هربوا إلى أوروبا

المسماري يكشف: ألف عنصر من مرتزقة تركيا هربوا إلى أوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*