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خيبات أمل من الصحة العالمية.. عن اللقاح وما بعد كورونا

خيبات أمل من الصحة العالمية.. عن اللقاح وما بعد كورونا
http://almnatiq.net/?p=887023
المناطق_متابعات

بين الواقعية والحذر الشديد واتهامها بالتشاؤم، تتراوح تصريحات منظمة الصحة العالمية التي ما فتئت تحذر العالم من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، الذي طال حتى الآن أكثر من 15 مليون إنسان، وتخفف من اندفاع الحكومات عالمياً من فتح الاقتصاد بعد إغلاق دام أشهرا عدة.

أما في ما يتعلق باللقاح، فبعدما تنفس العديد حول العالم الصعداء قبل أيام إثر الإعلان عن نتائج مبشرة للقاحين، خففت المنظمة العالمية مجدداً من تلك الاندفاعة، موضحة أن أي لقاح لن يبصر النور قبل انقضاء القسم الأول من السنة القادمة.

فقد قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، “لا تتوقعوا لقاحاً ضد الفيروس التاجي قبل انقضاء الجز الأول من العام المقبل”. وتابع موضحاً “بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح”.

كما أضاف أن الباحثين يحرزون تقدماً كبيراً في تطوير لقاحات لمنع الإصابة بالفيروس التاجي ودخل عدد قليل منها تجارب المرحلة الأخيرة، لكنه “من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021”.

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