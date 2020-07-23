مودي: الهند منفتحة على الاستثمارات الأمريكية في مختلف مجالات الاقتصاد

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلاده تدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الهندي، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية والدفاع والفضاء

وأضاف مودي، في كلمته الموجهة إلى المشاركين في قمة “India Ideas Summit” التي ينظمها مجلس الأعمال الأمريكي- الهندي: “الاستثمار هو أفضل تعبير عن الثقة. في كل عام نصل إلى مستويات قياسية جديدة، في الاستثمار الأجنبي المباشر … وصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند في 2019-2020 إلى 74 مليار دولار. وهذا يزيد بنسبة 20٪ عن مؤشر العام الماضي. يقول الأصدقاء في مجلس الأعمال الأمريكي الهندي، إن الاستثمارات الموعودة من الولايات المتحدة تجاوزت بالفعل 40 مليار دولار هذا العام”

وأشار مودي، إلى أن الحكومة الهندية بذلت جهودا لجعل اقتصاد البلاد أكثر انفتاحا وتوجها نحو الإصلاح. وقال: “لقد أدت الإصلاحات إلى زيادة القدرة التنافسية، وزيادة الشفافية، وزيادة التحول الرقمي، وزيادة الابتكار وزيادة استقرار السياسة”

ونوه بأن الهند منفتحة على الاستثمار، في كل من “التقنيات الحدودية مثل 5G، وتحليلات البيانات الضخمة، وسلسلة الكتل (blockchain)، والحوسبة الكمومية والإنترنت، وكذلك في الصناعات الدفاعية والفضاء، والطب، والطاقة، والطيران المدني، والتمويل والتأمين”

وقال: “الهند والولايات المتحدة دولتان ديمقراطيتان لامعتان، بقيم مشتركة. نحن شركاء طبيعيون. لقد وصلت الصداقة الأمريكية الهندية إلى عدة مستويات في الماضي. حان الوقت لشراكتنا، لأن تلعب دورا مهما في مساعدة العالم على التعافي بشكل أسرع من الوباء. المستثمرون الأمريكيون غالبا ما يبحثون عن الوقت المثالي لدخول قطاع محدد أو دولة معينة. وأود أن أقول لهم: الآن أفضل وقت للاستثمار في الهند”