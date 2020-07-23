فتحت المنافذ البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة أبوابها لاستقبال المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء ، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم الخميس ، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية .
وكانت المنافذ البرية قد تم اقفالها في 7 من مارس لعام 2020 في إطار جهود منع انتقال عدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه.
فتح المنافذ البرية بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين
فتحت المنافذ البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة أبوابها لاستقبال المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء ، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم الخميس ، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية .
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