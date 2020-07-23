فتح المنافذ البرية بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين

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فتحت المنافذ البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة أبوابها لاستقبال المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء ، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم الخميس ، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية .

وكانت المنافذ البرية قد تم اقفالها في 7 من مارس لعام 2020 في إطار جهود منع انتقال عدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه.