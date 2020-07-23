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التدريب التقني: تنفيذ الاختبارات الشاملة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية

أبرز المواد

التدريب التقني: تنفيذ الاختبارات الشاملة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية

التدريب التقني: تنفيذ الاختبارات الشاملة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية
http://almnatiq.net/?p=887040
المناطق_الرياض

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع هذا الأسبوع المرحلة الأولى من الاختبارات المحوسبة للدبلومات والبرامج الـتأهيلية المنفذة في معاهد التدريب الأهلي على مستوى المملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاختبارات المحوسبة تُعد أحد مسارات التطوير للاختبار الشامل الذي جعل من السهل التحكم بتنظيم أعمال الاختبارات عبر منظومة إلكترونية متكاملة ومحوكمة، وأن منظومة الاختبارات المحوسبة تم تصميمها وفق عدة مراحل، هي : مرحلة تسجيل المتدربين المؤهلين إلكترونياً لدخول الاختبار بحسب المرحلة الأولى، ومرحلة حجز المواعيد الإلكترونية التي تُمكن المنشأة التدريبية من حجز موعد جلسة اختبار للمستفيد، ثم مرحلة تنفيذ الاختبار عبر منصة إلكترونية تعتمد على بنوك أسئلة محدثة و محوكمة.

يذكر أن المؤسسة بدأت تنفيذ الاختبارات منذ يوم الأحد 28 / /11 1441هـ وتعقد بشكل متزامن على فترات متتالية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة للمتدربين والمتدربات، وتتم متابعتها من خلال مركز تحكم بمقر الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة.

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