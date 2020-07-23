“المريسل” يكشف عن صفقة الهلال المنتظرة !

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن صفقة الهلال الجديدة الذي يسعى لحسمها.

وكتب “المريسل” عبر صفحته الرسمية تويتر: مدربكم لا يزال يبيه و وفقاً للمغرد @3zlilil المعروف بنقله للاخبار الرياضية العالمية، فإن صحيفة Sportime أكدت أن الهلال بطلب من مدربكم رازفان يقدم عرض 5 مليون يورو لضم اللاعب لمدة موسمين.

ونشر صورة للخبر المنشور بصحيفة Sportime، برفقة التغريدة : “الهلال بطلب من لوشيسكو يقدم عرض بقيمة 5 مليون يورو لمدة عامين (كل موسم 2.5 مليون يورو) للتعاقد مع البرتغالي أنديلينو فيرينيا (34 عام)”.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب ينتهي عقده بعد اسبوع و رفض عرض ناديه باوك البالغ مليون يورو لتجديد عقده لمدة عام .. لأنه يريد التجديد لعامين.