مدني القصيم ينتشل جثمان طفلاً من بئر أرتوازي عمقه 20 متراً بالنبهانية

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إنتشلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة النبهانية (مركز الفوارة) طفلاً يبلغ من العمر (7) سنوات من بئر أرتوازي يقع في (رفايع الهبيرية) وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (9:55) من مساء أمس الأربعاء وبوصول الفرق اتضح ان الحادث عبارة عن سقوط طفل في بئر أرتوازي بعمق يزيد عن (20) متراً وبقطر (12) بوصة وارتفاع الماء (4) متر فتم إخراجه متوفياً (جعله الله شفيعاً لوالديه) عند الساعة (3:02) من صباح هذا اليوم الخميس، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية .. وأضاف العقيد أبا الخيل أنه تمت الاستعانة في هذا الحادث بالتجهيزات الفنية في أعمال الدفاع المدني التخصصية كسيارة التجهيزات الفنية في أعمال الإنقاذ المائي، وكاميرا الإنقاذ في الآبار، بالأضافة الى كافة التجهيزات التي يتطلبها الموقف.