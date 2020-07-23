احدث الأخبار

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار العقارات “السكنية”و انخفاض “التجارية” في المملكة
أبرز المواد
 مدني القصيم ينتشل جثمان طفلاً من بئر أرتوازي عمقه 20 متراً بالنبهانية
أبرز المواد
 الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية غرب سرت.. ويحذر من عواقب التواجد بالمياه الليبية
أبرز المواد
 منصور بن مشعل يدعم الأهلي بـ6 ملايين ريال
أبرز المواد
 “الإحصاء”: انخفاض الصادرات السعودية 58% خلال مايو.. والواردات 37%
أبرز المواد
 “المرور”: عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً مخالفة وهذه قيمتها
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا
أبرز المواد
 تقارير إيرانية: ضحايا كورونا تجاوزوا الـ74 ألفًا
أبرز المواد
 “المريسل” يكشف عن صفقة الهلال المنتظرة !
أبرز المواد
 في حملة رقابية.. 2 طن من المعلبات الفاسدة بمكة المكرمة
أبرز المواد
أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

أبرز المواد
ارتفاع أسعار العقارات “السكنية”و انخفاض “التجارية” في المملكة

ارتفاع أسعار العقارات “السكنية”و انخفاض “التجارية” في المملكة

أبرز المواد
مدني القصيم ينتشل جثمان طفلاً من بئر أرتوازي عمقه 20 متراً بالنبهانية

مدني القصيم ينتشل جثمان طفلاً من بئر أرتوازي عمقه 20 متراً بالنبهانية

أبرز المواد

الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية غرب سرت.. ويحذر من عواقب التواجد بالمياه الليبية

الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية غرب سرت.. ويحذر من عواقب التواجد بالمياه الليبية
http://almnatiq.net/?p=887051
المناطق_وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيّرة كانت تقوم بمهام استطلاعية غربي مدينة سرت.

ومساء أمس الأربعاء، حذّر الجيش الليبي تركيا من الاقتراب من السواحل الليبية، مهددًا باستهداف أي قطع بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية.

وأوضحت البحرية الليبية على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي العقيد أبو بكر الأبيض، أنَّ أيَّ قطعة بحرية تركية تحاول الاقتراب من السواحل الليبية ستكون عرضةً للتدمير، مضيفة أنَّ الجيش لديه الإمكانيات اللازمة لدحر أي عدو يقترب من ليبيا.

وتابع الأبيض في مؤتمر صحفي، أنَّ القوة البحرية في حالة تأهُّب قصوى ومستعدة لكل الفرضيات، مشيرًا إلى أنّها قامت بتجربة منظومة صواريخ تزن طنًّا وفحصها وتجهيزها، ثم نقلها للأماكن التي من المحتمل استخدامها فيها قبل تثبيتها في مواقعها على الساحل الليبي، كما قامت بتركيز منصة جديدة لإطلاق هذه الصواريخ واختبارها.

كما أكَّد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أنَّ محاور مدينتي سرت والجفرة تمَو تحصينها بقوَّة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية.

وجدّد المسماري التأكيد على أنَّ الجيش الليبي يؤمِن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، لكنَّه في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية محتملة في ليبيا.

روابط ذات صلة

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم
إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
ارتفاع أسعار العقارات “السكنية”و انخفاض “التجارية” في المملكة

ارتفاع أسعار العقارات “السكنية”و انخفاض “التجارية” في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*