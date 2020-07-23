الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية غرب سرت.. ويحذر من عواقب التواجد بالمياه الليبية

ومساء أمس الأربعاء، حذّر الجيش الليبي تركيا من الاقتراب من السواحل الليبية، مهددًا باستهداف أي قطع بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية.

وأوضحت البحرية الليبية على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي العقيد أبو بكر الأبيض، أنَّ أيَّ قطعة بحرية تركية تحاول الاقتراب من السواحل الليبية ستكون عرضةً للتدمير، مضيفة أنَّ الجيش لديه الإمكانيات اللازمة لدحر أي عدو يقترب من ليبيا.

وتابع الأبيض في مؤتمر صحفي، أنَّ القوة البحرية في حالة تأهُّب قصوى ومستعدة لكل الفرضيات، مشيرًا إلى أنّها قامت بتجربة منظومة صواريخ تزن طنًّا وفحصها وتجهيزها، ثم نقلها للأماكن التي من المحتمل استخدامها فيها قبل تثبيتها في مواقعها على الساحل الليبي، كما قامت بتركيز منصة جديدة لإطلاق هذه الصواريخ واختبارها.

كما أكَّد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أنَّ محاور مدينتي سرت والجفرة تمَو تحصينها بقوَّة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية.

وجدّد المسماري التأكيد على أنَّ الجيش الليبي يؤمِن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، لكنَّه في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية محتملة في ليبيا.