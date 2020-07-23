احدث الأخبار

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا
أبرز المواد
 تقارير إيرانية: ضحايا كورونا تجاوزوا الـ74 ألفًا
أبرز المواد
 “المريسل” يكشف عن صفقة الهلال المنتظرة !
أبرز المواد
 في حملة رقابية.. 2 طن من المعلبات الفاسدة بمكة المكرمة
أبرز المواد
 فتح المنافذ البرية بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين
أبرز المواد
 التدريب التقني: تنفيذ الاختبارات الشاملة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية
أبرز المواد
 مصر: إحباط هجوم إرهابي كبير في سيناء
أبرز المواد
 إليك كل ما تحتاج معرفته عن لقاح “كوفيد-19” المقترح والموصوف في الأخبار
أبرز المواد
 مودي: الهند منفتحة على الاستثمارات الأمريكية في مختلف مجالات الاقتصاد
أبرز المواد
 خيبات أمل من الصحة العالمية.. عن اللقاح وما بعد كورونا
أبرز المواد
 “اليوم الأسود”.. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة
أبرز المواد
 البرازيل: أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في 24 ساعة
أبرز المواد
جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

أبرز المواد
تقارير إيرانية: ضحايا كورونا تجاوزوا الـ74 ألفًا

تقارير إيرانية: ضحايا كورونا تجاوزوا الـ74 ألفًا

أبرز المواد
“المريسل” يكشف عن صفقة الهلال المنتظرة !

“المريسل” يكشف عن صفقة الهلال المنتظرة !

أبرز المواد
في حملة رقابية.. 2 طن من المعلبات الفاسدة بمكة المكرمة

في حملة رقابية.. 2 طن من المعلبات الفاسدة بمكة المكرمة

أبرز المواد

تقارير إيرانية: ضحايا كورونا تجاوزوا الـ74 ألفًا

تقارير إيرانية: ضحايا كورونا تجاوزوا الـ74 ألفًا
http://almnatiq.net/?p=887058
المناطق_الرياض

أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران تجاوز 74700 شخص، حتى مساء أمس الأربعاء. منهم 5505 في خوزستان 5505، وفي قم 4185، وفي أصفهان 3450، وفي كيلان 3345، وفي سيستان وبلوجستان 2305، وفي آذربيجان الشرقية 2185.

وجاءت تأكيدات مجاهدي خلق، لتكشف أرقاما غير التي تعلنها الحكومة الإيرانية، حيث قالت وزارة الصحة إن عدد المتوفين في الـ24 ساعة الماضية 219 شخصًا فقط، مقابل 3609 في العناية المركزة

وأعلنت إيران أمس زيادة عدد المدن في حالة الإنذار بنسبة 40٪، وتضاعفت نسب الإقبال على المستشفيات 3 أضعاف.

واستشهدت المنظمة بما أعلنه نواب في مجلس الشورى الإيراني عن نقص المعدات في المستشفيات، وسيارات الإسعاف، ونقص الطواقم الطبية.

روابط ذات صلة

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا
“المريسل” يكشف عن صفقة الهلال المنتظرة !

“المريسل” يكشف عن صفقة الهلال المنتظرة !
في حملة رقابية.. 2 طن من المعلبات الفاسدة بمكة المكرمة

في حملة رقابية.. 2 طن من المعلبات الفاسدة بمكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*