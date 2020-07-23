تقارير إيرانية: ضحايا كورونا تجاوزوا الـ74 ألفًا

أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران تجاوز 74700 شخص، حتى مساء أمس الأربعاء. منهم 5505 في خوزستان 5505، وفي قم 4185، وفي أصفهان 3450، وفي كيلان 3345، وفي سيستان وبلوجستان 2305، وفي آذربيجان الشرقية 2185.

وجاءت تأكيدات مجاهدي خلق، لتكشف أرقاما غير التي تعلنها الحكومة الإيرانية، حيث قالت وزارة الصحة إن عدد المتوفين في الـ24 ساعة الماضية 219 شخصًا فقط، مقابل 3609 في العناية المركزة

وأعلنت إيران أمس زيادة عدد المدن في حالة الإنذار بنسبة 40٪، وتضاعفت نسب الإقبال على المستشفيات 3 أضعاف.

واستشهدت المنظمة بما أعلنه نواب في مجلس الشورى الإيراني عن نقص المعدات في المستشفيات، وسيارات الإسعاف، ونقص الطواقم الطبية.