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منصور بن مشعل يدعم الأهلي بـ6 ملايين ريال

منصور بن مشعل يدعم الأهلي بـ6 ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=887061
المناطق_جدة

قدم الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، ستة ملايين ريال، وذلك بهدف دعم خزينة النادي.

من جانبه، قدم عبدالإله مؤمنة، رئيس نادي الأهلي، شكره للأمير منصور بن مشعل، واصفا الدعم بأنه غير مستغرب وبانه يأتي استمرار لدعمه للنادي المتواصل ماديا ومعنويا.

وشدد مؤمنة على أن الدعم المالي من الأمير منصور بن مشعل، سيسهم في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني لتحقيق الانتصارات لفريق الأهلي في كافة البطولات، كما أكد أن الدعم السخي سيكون له بالغ الأثر في حل عدد من المشاكل المادية التي يواجهها النادي في هذا التوقيت، خاصة أن الفريق مقبل على عدد من الاستحقاقات المحلية والخارجية.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي حاليا لاستئناف منافسات الدوري السعودي من خلال أداء التدريبات اليومية وخوض عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق. وخاض الأهلي مساء امس الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق أُحد انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

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