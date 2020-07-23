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ارتفاع أسعار العقارات “السكنية”و انخفاض “التجارية” في المملكة

ارتفاع أسعار العقارات “السكنية”و انخفاض “التجارية” في المملكة
http://almnatiq.net/?p=887073
المناطق_الرياض

سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة +7.0 % في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات “السكنية” بنسبة +1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات “التجارية” بنسبة -1.7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجَّلت أسعار العقارات “الزراعية” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.3%.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020م، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة +1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات “السكنيَّة” و بالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات “السكنيَّة” الأخرى فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة +2.0%و أسعار الشقق بنسبة +1.0% في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة -1.3% و أسعار العمائر السكنية بنسبة -1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات “التجارية” بنسبة (-1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية حيث انخفضت بنسبة -1.7%.

من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة بنسبة +1.2%، وأسعار العقارات “الزراعية” بنسبة +0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.

ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة -0.1% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، مشيرًا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات “التجارية” بنسبة -0.4% لاسيما أسعار قطع الأراضي التجاريَّة التي انخفضت بنسبة -0.4%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات “السكنية” و”الزراعية” مقارنةً بالربع السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

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