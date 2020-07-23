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أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم

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أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم
http://almnatiq.net/?p=887075
المناطق_واس

استقبلت عيادات “تطمن” في منطقة القصيم، أكثر من 25 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، حيث يتم تقديم خدمات عيادة تطمن من خلال 18 عيادة موزعة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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