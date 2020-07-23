أمير الشرقية :قطاع الإسكان حظي بدعم سخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدعم السخي واللامحدود الذي حظي به قطاع الإسكان، ودعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مبيناً أهمية العمل على توسيع قاعدة الشركاء في برامج الإسكان التنموي، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص وبرامج المسؤولية الاجتماعية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي، وتطوير البرامج التنموية المقدمة للمستفيدين، لتسهم في إخراجهم من دائرة العوز والاحتياج، إلى المساهمة والإنتاج، مضيفاً سموه بضرورة دراسة الخيارات السكنية المتاحة، والبحث عن خيارات منخفضة التكلفة، وقادرة على تحقيق مفاهيم كفاءة الطاقة، وتتناسب مع احتياجات وتطلعات المستفيدين.

وبين سموه أهمية المسارعة في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين على قوائم الجمعيات الخيرية الشريكة، ودراسة الحالات بما يضمن منح الحالات الأشد حاجة الأولوية في تسلم الوحدات، مضيفاً بأن الفرص التنموية في مجال الإسكان واسعة، مما يحتم على مختلف الجهات المشاركة والمبادرة في سد هذا الاحتياج المُلح، مؤكداً أهمية تعزيز التمويل غير الحكومي لبرامج ومبادرات البرنامج، وتفعيل الدور التطوعي وتعزيز المشاركة التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تحفيز التطوع التخصصي في مختلف القطاعات والبرامج، مشيراً سموه للدور المحوري للجنة في تحقيق المستهدفات، مما يوجب مد جسور التعاون والشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات، وإشراكها بحسب اختصاص كل جهة في تحقيق الأهداف.

ثم تفضل سموه بتدشين مبادرات تنمية قدرات مستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية.

وشهد اللقاء عرضاً مرئياً من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي تناول جهود أمانة المنطقة الشرقية في دعم جهود اللجنة، والإسهامات التي تعمل عليها الأمانة لتنفيذ التوصيات الصادرة.

كما شهد اللقاء عرضاً مرئياً من سعادة وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن القرعاوي، بين فيه جهود البرنامج، والأهداف التي يسعى لها، والمنجزات التي تحققت منذ انطلاق البرنامج.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود اللجنة في الفترة الماضية، وما وقعته من إتفاقيات إطارية، ومبادرات مختلفة، بالإضافة إلى زيارات المتابعة والتنسيق التي عملت عليها اللجنة.