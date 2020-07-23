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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=887098
المناطق - حفرالباطن

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية على الرابط: http://sis.uhb.edu.sa/psp/hcs9prd/?cmd=login&languageCd=ARA&

ودعت العمادة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات القبول المشتملة على تسديد رسوم الفصل الدراسي الاول في موعد أقصاه يوم الخميس 16/12/1441 هــ، وتعبئة نموذج القبول وإرساله إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ، مع إرفاق الايصال في بوابة القبول.

يشار إلى أن عدد المتقدمين للقبول في برامج الماجستير بلغ 1124 متقدمًا ومتقدمة وبلغ عدد المتقدمين في برامج الدبلوم العالي 194 متقدمًا ومتقدمة. وتضمنت برامج الدراسات العليا: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والارشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية (حفر الباطن-الخفجي)، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (حفر الباطن-الخفجي). واشتملت برامج الدبلوم العالي على: الدبلوم العالي في الارشاد الاسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة (حفر الباطن-الخفجي).

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