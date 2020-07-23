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أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية في ديوان الإمارة والمحافظات بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

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أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية في ديوان الإمارة والمحافظات بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية في ديوان الإمارة والمحافظات بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=887105
المناطق - الدمام

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجهات العاملة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.

وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية، أن توجيه سموه شمل التأكيد على إنجاز معاملات المستفيدين، وإنهاءها وفق الأولوية، واستقبال المستفيدين من خدمات الإمارة عبر المركز الشامل، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، موضحةً أن ديوان الإمارة يستقبل استدعاءات المستفيدين، سواءً عبر الحضور إلى المركز الشامل بديوان الإمارة، أو من خلال خدمة الاستدعاء الإلكتروني في “منصة أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الإمارة.

مضيفةً أن توجيه سموه شمل الجهات الحكومية في المنطقة، باتباع الإجراءات الاحترازية عند تقديم الخدمات، وتهيئة الأماكن العامة والمتنزهات لاستقبال المستفيدين، مع متابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن استمتاع الجميع بهذه الأماكن في أجواء آمنة وصحية، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالبروتوكولات الوقائية، سائلةً الله للجميع السلامة.

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