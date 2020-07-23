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وزير الإسكان يدشن خدمة “التصاميم النموذجية” ضمن خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق “سكني”

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وزير الإسكان يدشن خدمة “التصاميم النموذجية” ضمن خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق “سكني”

وزير الإسكان يدشن خدمة “التصاميم النموذجية” ضمن خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق “سكني”
http://almnatiq.net/?p=887115
المناطق - واس

دشّن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مركز سكني الشامل بالرياض اليوم، خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، التي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك ضمن شراكة فاعلة مع الشركة الوطنية للإسكان في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن هذه الخطوة هي استمرار للجهود التي تعمل عليها الشركة في سبيل خدمة المواطنين من خلال توفير تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لبناء أراضيهم، إضافة إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري، مبيناً أن الشركة وقعت مسبقاً مع 10 مصممين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير التصاميم المميزة للمواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل عقد الشراكات مع المزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من هذه الخدمة.
وقال البطي في كلمته خلال حفل التدشين: “نسعد اليوم بأولى الخطوات الفعلية لهذه الشراكة التي تجمع الشركة الوطنية للإسكان مع دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، لتوفير العديد من التصاميم النموذجية للمواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” أو غيرهم، فخدمة التصاميم النموذجية تمكن كل من يرغب ببناء أرضه من الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق، واختيار ما يناسبه منها، بما يسهم في التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن”، منوهاً إلى أن التصاميم متاحة أيضاً عبر تطبيق “سكني” والموقع الإلكترونية ( https://sakani.housing.sa/ ) ضمن إجراءات سهلة وميسرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل.
بعد ذلك اطلع معالي وزير الإسكان على جناح خدمة التصاميم النموذجية، وشاهد التصاميم المقدمة من المصممين، مشيداً بالجهود المقدمة منهم، فيما شهد الحفل تكريم معاليه للمكاتب الهندسية المشاركة في المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة، كما تم توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية مع 6 مكاتب هندسية جديدة، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصاميم الهندسية لمنسوبي وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية والشركة الوطنية للإسكان لتقديم تصاميم وأفكار جديدة من شأنها رفع مستوى الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة.
يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان عقدت خلال شهر رمضان الماضي لقاءات عن بعد بعنوان “ليالي سكني” بهدف عرض التصاميم الهندسية النموذجية وبحث أهميتها، وذلك بمشاركة أكثر من 700 مهتم في كل لقاء.

 

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