أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا ويؤكد اهتمام القيادة لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين

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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، عبر الاتصال المرئي من مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، على مصابي فايروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.

وتحدث سمو أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي ، مطمئناً على صحتهم مؤكداً سموه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ، لافتاً سموه إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم ، داعياً سموه الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل .

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة ، ودعم سموه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها ، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .