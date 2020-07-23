إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

المناطق - سكاكا

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 1.7 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 4744 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب والقرى النائية، لشهر شوال من العام 1441هـ.