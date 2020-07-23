تم تحديد موعد افتتاحها في نوفمبر 2020 القادم .. الأمير تركي بن طلال يناقش أسباب تأخر مشروع إنشاء مدرسة تطوير قيادة المركبات في عسير

المناطق - أبها

ناقش الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ مدرسة تطوير لتعليم قيادة المركبات للسيدات في المنطقة، التي كان من المتوقع أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي لها في مارس 2020م، والتشغيل الفعلي في شهر أبريل من العام الميلادي الحالي، واستعرض سموه تفاصيل تأخر المشروع ومراحل خطة التنفيذ بحسب الجدول الزمني المعد له، واطلع على المعوقات التي حالت دون تشغيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع سمو رئيس هيئة تطوير عسير مع مسؤولي شركة “تطوير” التعليم القابضة وشركة تمكين لتعليم القيادة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها سموه لمتابعة تنفيذ المشروعات الأساسية والمتعثرة بالمنطقة.

واطلع الأمير تركي بن طلال مجددًا على تفاصيل المشروع الذي تم إعلان انطلاقة أعماله التنفيذية في شهر يناير الماضي بتسوية أرض المشروع، وقطع وتسوية الأجزاء الجبلية المحيطة بها، وتم العمل إلى شهر مارس، واستعرض سموه المعوقات التي كشفت توقف أعمال التنفيذ بسبب الآثار التي خلفتها جائحة كورونا العالمية، وما اتخذ حيالها من قرارات وإجراءات وقائية، وقد استمر التوقف إلى نهاية شهر مايو حيث بدأ العمل من جديد بعد قرار رفع منع التجول، وفي مدة أسبوعين تم إرجاع المقاولين للعمل.

وناقش سمو رئيس هيئة تطوير عسير عدد من العوائق والصعوبات التي واجهت أعمال التنفيذ بعد استئناف العمل في المشروع، من أهمها طبيعة المكان كونها أرض صخرية بالإجمال ولا يمكن تسويتها إلا بأعمال التفجير، إضافة إلى ما تطلبه الوقت من إعداد للدراسة الهيدرولوجية بهدف تصريف مياه الأمطار إلى مجاري الأودية المحيطة، والتي استوجبت تنفيذ أعمال ردم في بعض أجزاء الموقع بارتفاع 8 متر وعمل جدار استنادي من الجهة الخلفية للميدان لحماية حدوده من الانهيارات، إضافة إلى صعوبات في تنفيذ أعمال التسوير للموقع .

وأبدى الأمير تركي بن طلال قبوله للأسباب التي تم استعراضها عن تأخير تنفيذ المشروع، ووجّه سمو رئيس هيئة تطوير عسير بعرض تصاميم واجهات المشروع على أمانة المنطقة، والعمل على إعداد تصاميمها بما يتوافق مع نماذج المشهد الحضري .

وفي ختام الاجتماع تم تحديد موعد الافتتاح لمدرسة قيادة المركبات للسيدات في شهر نوفمبر 2020م، بالاتفاق مع الشركات المنفذة، وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة المهندس أيمن المصري، ومدير برنامج القيادة والسلامة بشركة تطوير المهندس سعد التويم، و مدير شركة تمكين لتطوير القيادة رامي يغمور، ونائب رئيس هيئة تطوير عسير الدكتور سعد الغامدي، ورئيس مكتب تحقيق الرؤية بهيئة تطوير عسير الدكتور عيسى عسيري.

يذكر أنّ مدرسة «تطوير» لتعليم قيادة السيارات للسيدات التي يجري تنفيذها في منطقة عسير على مساحة ميدان كبير بمساحة 70 ألف متر مربع، ستكون واحدة من كبريات مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور والمطبقة في جميع مدارس تطوير.