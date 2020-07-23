بتوجيهات أمير الشرقية .. (450) جولة تفتيشية على مساكن العمالة بالقطيف

الدمام - فهد المريخي

بتوجيهاتٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أنهت اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة بمحافظة القطيف برئاسة المحافظة، وعضوية (الشرطة ، والبلدية ، ووزارة الصحة، ومكتب العمل، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية) الوقوف ميدانياً على عدد من مساكن العمالة الوافدة لمعرفة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق آلية عمل محددة.

حيث نفذت اللجنة (٤٥٠) جولة تفتيشية تقريباً على المساكن على مستوى المحافظة لتطبيق الاشتراطات الصحية للمساكن ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها. وتم خلالها رصد العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من الجهات المعنية كل فيما يخصه لعدم التزامها بالتدابير الصحية.

وحدّدت اللجنة خلال الحملة جميع مقرّات سكن العمالة الوافدة في نطاق البلدية، وتطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، الصادر من وزارة الصحة، وتعبئة استمارة التقييم، وتطبيق ما جاء في نظام الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعت كافة المنشآت «التي لديها وحدات سكنية للعاملين» إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والتي تشمل فحص العمالة يوميا ً، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.

كما شددت على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، وأن تكون كافة المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، ويتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كافي في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، والتأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.