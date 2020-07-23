” البيئة ” تطلق مشروع (كافح) للمحافظة على الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة

المناطق - الرياض

أطلقت​ وزارة البيئة المياه والزراعة ممثلة بوكالة الثروة الحيوانية مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية للرش الأراضي والاستقصاء الحشري واليرقي ” كافح” في مختلف مناطق المملكة من خلال 162 فرقة رش و50 فنياً.

ويستهدف مشروع (كافح) إلى المحافظة على الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان من خلال تنفيذ أعمال الرش الأرضي والاستقصاء الحشري واليرقي في جميع مناطق المملكة، وقد تم تخصيص عدد (59) فرقة للمكافحة والاستقصاء بمنطقة مكة المكرمة، وسيساهم المشروع في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وبقية النواقل الخطيرة التي تسبب مجموعة من الأمراض الوبائية الخطيرة للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية بواقع (60) فرقة بمنطقة جازان بالإضافة إلى (71) فرقة موزعة على جميع مناطق المملكة بعدد إجمالي (212) فرقة.

وهذا المشروع يقع ضمن خطط الوزارة التي تهدف الى تحقيق اعلى مستوى من الصحة العامة والحد من الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ويعد هذا المشروع الاكبر من برنامج الادارة المتكامل لمكافحة نواقل الامراض عبر مناطق المملكة ومزودة بأحدث الاجهزة والمعدات والمضخات الخاصة بالمكافحة (الضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر وخزانات الضغط العالي).