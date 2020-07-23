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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين للعام الجامعي القادم

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين للعام الجامعي القادم

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين للعام الجامعي القادم

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين للعام الجامعي القادم
http://almnatiq.net/?p=887161
المناطق - الدمام
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/1442هـ
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق ، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس  02/12/1441هـ الموافق 23/07/2020م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.
وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه، وأيضاً يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

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