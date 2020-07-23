شركة صندوق الاستثمار بجامعة المجمعة توقع مع شركة دوسِت العالمية لإدارة وتشغيل فندق الجامعة

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بتوجية ومتابعة من معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بالعمل على استثمار مواد الجامعة الذاتية وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وموافقة معاليه بالعمل على إنشاء فندق داخل الحرم الجامعي وأن يكون أحد المشاريع النوعية في المحافظة. وبناء على هذه التوجيهات وقع رئيس شركة صندوق الاستثمار بالجامعة سعادة الأستاذ الدكتور حمد بن إبراهيم العمران مع شركة (دوسِت العالمية) اتفاقية لإدارة و تشغيل فندق دوسِت برنسيس الجامعة. وبين سعادته أن المرحلة الحالية تحتاج لمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تضمن بعد توفيق الله استقرار الموارد المالية للجامعة ، وتمكينها من المنافسة العالمية وأن التوقيع مع شركة دوسِت جاء بعد مقارنة العروض المقدمة ومواكبتها لاحتياجات الجامعة .

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ الياس معلوف ، مساعد نائب الرئيس للخدمات التقنية وتطوير الأعمال بشركة دوسِت العالمية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز وجود مجموعة فنادق دوسِت في المملكة وقال: ” نحن سعداء بتعزيز تواجدنا بالمملكة العربية السعودية خاصة وأن فندق دوسِت برنسيس الجامعة في مدينة المجمعة، يعد هو الأول في العاصمة الرياض ويحمل علامة دوسِت برنسيس”، مضيفا أن مجموعة “دوسِت العالمية” تحتوى على 327 منشأة يتم إدارتها تحت 6 علامات فندقية مختلفة وتتواجد بأربعة عشر دولة، مشيرا إلى سعادته بتوسع المجموعة في المملكة كأهم أسواق الشرق الأوسط. ‬‬‬‬

وأوضح الأستاذ عبدالرحمن الغيهب مستشار شركة صندوق الاستثمار لمشروع فندق الجامعة كما أن‫ الفندق يقع على ارض بمساحة تزيد عن 17000 وبمسطحات مباني تزيد عن 12000 متر مربع تحتوي على 155 غرفة وجناح فندقي متنوع ومجهز بشكل كامل . كما يوفر الفندق مساحات واسعة للضيوف الذين يحتاجون إلى مساحة أكبر أو إقامة أطول في أجواء استثنائية. ويتميز الفندق بالمساحات الواسعة والخصائص المميزة لقاعات الاجتماعات وقاعة الاحتفالات التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع. ومن المقرر تجهيز القاعات بأحدث الوسائل التقنية والتي تناسب مجتمعات الأعمال المحلية والدولية. وكذلك الحفلات هذا بالإضافة إلى مطعم رئيسي يتسع ل ١٢٠ شخص بالاضافة إلى منطقة مخصصة لجلسات القهوة القريبة من البهو الرئيسي كما يحتوي الفندق على مرافق رياضية ونادي صحي ومسبح سيتم تشغيله بمتخصصين من دوسِت العالمية. ‬‬

‬وفِي الختام أعرب رئيس شركة صندوق الاستثمار بالجامعة شكرة لمعالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المتواصل ولشركاء الصندوق معهد الدراسات والخدمات الاستشارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وصندوق الطلاب وكافة الزملاء العاملين في هذا المشروع.