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الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يجري عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح ولله الحمد

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الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يجري عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح ولله الحمد

الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يجري عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح ولله الحمد
http://almnatiq.net/?p=887201
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة هذا اليوم الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح، هذا وسيمضي – حفظه الله – بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.
وقد وجه – أيده الله – خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر ـ حفظه الله ـ عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

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