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أمير نجران يفتتح مبنى المركز الحضاري بمحافظة بدر الجنوب

أمير نجران يفتتح مبنى المركز الحضاري بمحافظة بدر الجنوب
http://almnatiq.net/?p=887218
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، مبنى المركز الحضاري بمحافظة بدر الجنوب.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المركز أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، وعدد من المسؤولين بأمانة نجران.
وفور وصول سموه إلى مقر المركز ، قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المركز الحضاري،ثم استمع سموه لشرح مفصل عن المشروع من خلال اللوحات التعريفية،كما تجول سمو أمير منطقة نجران في أرجاء المركز واطلع على مرافقة .
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المركز الحضاري شيد على قمة جبلية مطلة على المحافظة بمساحة إجمالية تقدر بـ 22,159 مترا مربعا ، وبتكلفة إجمالية بلغت 7,343,219 ريالا ، ونفذ على مرحلتين، حيث يتكون الدور الأرضي من مسرح يتسع لعدد 140 شخصاً، وقاعتي محاضرات تقام فيها الندوات ووش العمل، وصالتي اجتماعات وطعام إضافة إلى قاعة أخرى لكبار الزوار مطلعة على الواجهة الغربية ،فيما يتكون الدور الأول من مكاتب إدارية ومقر لسكن الضيوف والوفود،كما يحتوي على مواقف للسيارات شرقية وشمالية ، ونوافير مائية.
وفي الختام تسلم سمو أمير نجران هدية تذكارية مقدمة أمين المنطقة بهذه المناسبة.

 

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