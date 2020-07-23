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المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يطلق منصة السجل الوطني لتسجيل حالات كوفيد-19

المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يطلق منصة السجل الوطني لتسجيل حالات كوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=887222
المناطق - واس

أطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها منصة السجل الوطني لتسجيل حالات كورونا كوفيد-19 سعياً نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشاره، حيث ستعمل المنصة على جمع البيانات الإحصائية الدقيقة للحالات الإيجابية لمرضى كوفيد-19، وبناءً على ذلك سيمكن الباحثين والمهتمين – باستخدام أدوات التحليل المناسبة حسب منهجيات وأسس البحث العلمي والاستقصائي – من إجراء البحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية، مثل الدراسات السريرية لفعالية الأدوية والبروتوكولات الإكلينيكية.
وتكمن أهمية المنصة في كونها إضافة نوعية للجهود العلمية التي أطلقها المركز منذ بدء الجائحة، حيث سخر المركز جميع إمكانياته في المساهمة للحد من آثار الجائحة، ضمن جهوده الأخرى -منذ تأسيسه- في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ورصدها ودرء انتشارها.
وتعد السجلات الوطنية أداة فعالة للوقاية من الأمراض كأحد أدوات الصحة العامة المتعددة والتي تشمل برامج الإنذار المبكر والترصد ونظم الاستجابة والتأهب، وهي بالخصوص تسهم في توسيع نطاق الجهود لمراقبة انتشار المرض وحماية الفئات عالية الخطورة ودعم منشآت الرعاية الصحية بالخبرة والمعرفة.

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