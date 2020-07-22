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اللواء القحطاني : جوازات منطقة تبوك تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى

اللواء القحطاني : جوازات منطقة تبوك تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى

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اللواء القحطاني : جوازات منطقة تبوك تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى

اللواء القحطاني : جوازات منطقة تبوك تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=887229
المناطق - تبوك
أكد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد محمد القحطاني استمرار عمل إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية فقط التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر ومقيم” وكذلك خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر.
وأوضح القحطاني أن جوازات منطقة تبوك وفروعها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك داعيا جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، أبشر اعمال مقيم الرسائل والطلبات) التي يمكن عن طريقها تنفيذ خدمات الجوازات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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