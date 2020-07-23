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“الصندوق العقاري” يواصل تنفيذ إجراءات “القرض المدعوم” إلكترونياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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“الصندوق العقاري” يواصل تنفيذ إجراءات “القرض المدعوم” إلكترونياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

“الصندوق العقاري” يواصل تنفيذ إجراءات “القرض المدعوم” إلكترونياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=887232
المناطق - واس

يواصل صندوق التنمية العقارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعوم إلكترونياً للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى أكثر من 30 خدمة إلكترونية، وذلك حرصاً منه على إنجاز إجراءات تمويلهم العقاري بكل يُسر وسهولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي أن الخدمات الإلكترونية التي سيقدمها الصندوق لمستفيديه خلال عيد الأضحى المبارك عبر عدة قنوات إلكترونية هي امتداد لجهوده في توفير الوقت والجهد وضمان السرعة والدقة والإنجاز في إنهاء إجراءات المستفيد من برنامج القرض العقاري المدعوم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 30 خدمة إلكترونية تُقدّم عبر البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط (‪WWW.REDF.GOV.SA‬).
وبين أن جميع خدمات الصندوق تُقدّم إلكترونياً وتمكّن المستفيد من إنهاء جميع إجراءاته إلكترونياً دون الحاجة للاستعانة بالموظف أو زيارة الفروع، ودون التقيد بالزمان والمكان، مؤكداً أن البوابة الإلكترونية للصندوق وما تقدمه من خدمات تمكّن المستفيد من إنهاء إجراءاته وفق أعلى معايير الجودة.
وأفاد العصيمي أن “الصندوق العقاري” ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل تعمل جميعاً ضمن عملية تكاملية إلكترونية في تقديم الخدمات إلكترونياً حرصاً على إنجاز متطلبات وإجراءات تمويل تملك الأسر السعودية وتسهيل حصولها على السكن الملائم، مشيراً إلى أن جميع الإنجازات التمويلية والسكنية التي تحققت خلال المدة الماضية -منذ إعلان الإجراءات الاحترازية بسبب حائجة كورونا- تمت إلكترونياً وعن بُعد.
يشار إلى أن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية تتنوع ما بين خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، إضافة إلى إصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث (الآيبان)، وتحديث بيانات المقترض، والاستعلام عن طلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما أن مركز الاتصال (199088)، وحسابَي الصندوق على منصة توتير (‪@redfksa‬) وخدمة المستفيدين (‪@redfksacc‬) مهيأة لاستقبال استفسارات المستفيدين والإجابة عنها.

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