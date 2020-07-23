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أمير الرياض يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية ‏بالمنطقة

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أمير الرياض يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية ‏بالمنطقة

أمير الرياض يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية ‏بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=887236
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ‏بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحربي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للحربي، مشدداً عل التعاون والتكامل بين الوزارة والإمارة وتعزيز التواصل المباشر بما يضمن توحيد الجهود بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
واطلع سمو أمير منطقة الرياض على إجراءات فرع وزارة الشؤون الإسلامية الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك وآلية التباعد والتنظيم للمصليات التي يبلغ عددها أكثر من 1600 مصل .
من جهته أعرب الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه المتواصل بفرع الوزارة.

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