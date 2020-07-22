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أمير جازان و نائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية بالمنطقة في وفاة شقيقته

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أمير جازان و نائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية بالمنطقة في وفاة شقيقته

أمير جازان و نائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية بالمنطقة في وفاة شقيقته
http://almnatiq.net/?p=887243
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان  ، خالص تعازيهما ومواساتهما الى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان  الاستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي في وفاة شقيقته “رحمها الله” بعد معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

فيما أعرب مدير عام الشؤون الصحية بجازان “الحربي” وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.

 

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