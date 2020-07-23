احدث الأخبار

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية
منطقة الجوف
 الأمير خالد الفيصل يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
محليات
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 جوازات الشمالية تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ
منطقة الحدود الشمالية
 دعت المرشحين إلى تثبيت القبول.. جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ
منطقة الجوف
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يطلع على خطة الجامعة نحو عودة الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام 1441/1442هـ
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة تبوك يواسي في وفاة الشيخ صياح بن عايد العطنة
منطقة تبوك
 أمير جازان و نائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية بالمنطقة في وفاة شقيقته
منطقة جازان
 أمير الرياض يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية ‏بالمنطقة
منطقة الرياض
 “الصندوق العقاري” يواصل تنفيذ إجراءات “القرض المدعوم” إلكترونياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 اللواء القحطاني : جوازات منطقة تبوك تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 وزيرا التعليم والبيئة يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والبحثية وتعزيز “حماية البيئة” والحد من “الهدر المائي والغذائي” في المناهج التعليمية
أبرز المواد
أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

منطقة الجوف
الأمير خالد الفيصل يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

الأمير خالد الفيصل يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

محليات
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
جوازات الشمالية تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ

جوازات الشمالية تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ

منطقة الحدود الشمالية

دعت المرشحين إلى تثبيت القبول.. جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ

دعت المرشحين إلى تثبيت القبول.. جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ
http://almnatiq.net/?p=887255
المناطق - سكاكا

أعلنت جامعة الجوف نتائج القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، لمرحلة البكالوريوس والدبلوم، وحددت يوم الخميس الموافق 1441/12/9هـ موعداً لتثبيت القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://edug.ju.edu.sa/ju/init.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل د. ناصر العتيبي، أن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في جميع فروع الجامعة بلغ ثمانية آلاف طالب وطالبة، منهم 3737 طالباً، و4263 طالبة، حيث تم قبول 3311 في الكليات العلمية و4689 في الكليات النظرية، كما تم قبول 5254 من مدارس منطقة الجوف و2746 من خارج منطقة الجوف.

وأضاف د. العتيبي أن عدد المقبولين في برامج البكالوريوس بلغ 7417 طالباً وطالبة، و583 في برنامج الدبلوم.

جامعة الجوف تهنئ جميع المرشحين للقبول مع أصدق الدعوات لهم بالتوفيق خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية
إدارة تعليم الجوف تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة تعليم الجوف تودع 1.7 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا ويؤكد اهتمام القيادة لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين

أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا ويؤكد اهتمام القيادة لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*